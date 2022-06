Marvel anuncia Escapade, primeira heroína trans da Casa das Ideias

A personagem estará no Marvel Voices: Prides, selo com destaque para narrativas LGBTQIAP+ edit

Metrópoles - A Marvel Comics divulgou, nesta segunda-feira (13/6), as imagens da primeira heroína transgênero da editora. Trata-se de Escapade e ela será a protagonista de Marvel Voices: Prides, selo com destaque para narrativas LGBTQIAP+.

Escapade é o nome de heroína de Shela Sexton, uma jovem mutante que tem o poder de trocar de lugar com qualquer outra pessoa que esteja a dois metros dela. Ela também absorve as características do alvo.

“Eu amo o Universo Marvel desde que me entendo por gente, e espero que Escapade e Morgan Red inspirem pessoas trans e não-binárias em todos os lugares a acreditar que eles também podem lutar por justiça, com o poder da criatividade e com o apoio da família que escolherem”, declarou o roteirista.

