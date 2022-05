Masp desiste de sediar evento de lançamento do livro de Boulos

A Editora Contracorrente, responsável pela publicação do livro 'Sem medo do futuro', já havia iniciado a divulgação do lançamento do livro quando recebeu o comunicado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Museu de Arte de São Paulo, o Masp, se recusou a realizar o evento que marcaria o lançamento do livro 'Sem medo do futuro', de Guilherme Boulos (PSOL), líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e pré-candidato a deputado federal. A Editora Contracorrente, responsável pela publicação da obra, já havia iniciado a divulgação do lançamento do livro quando recebeu o comunicado. Também teriam sido feitas visitas técnicas, além da assinatura de minuta contratual.

Segundo a Contracorrente, a assessoria do museu afirmou que o estatuto social da instituição proibiria "quaisquer manifestações de caráter político".

A edita criticou a decisão. "Diante desses fatos, que traduzem o cometimento de um grave atentado à liberdade de expressão por uma das mais importantes instituições culturais do país, serve a presente para registrar os nossos mais veementes protestos contra a mencionada decisão do MASP de proibir o lançamento de um livro escrito por um dos mais relevantes homens públicos do Brasil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não é aceitável que também o MASP confunda cultura e livros com disputa política, nas sombras da polarização mais rasteira", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE