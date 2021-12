Maurílio teve piora nas últimas 12 horas e apresenta disfunção no fígado

Apoie o 247

247 - O cantor Maurílio, da dupla com Luiza, teve piora no quadro clínico nas últimas 12 horas, conforme o boletim médico desta quarta-feira (29). Ele apresentou disfunção hepática, que acontece quando as funções do fígado são comprometidas. O artista está em uso de antibióticos e antifungícos para combater uma infecção nos pulmões. A informação é do portal G1.

Na terça-feira (28), Maurílio foi diagnosticado com choque séptico e recebeu reforço na medicação, segundo o médico que o acompanha, Wandervam Azevedo.

Este quadro é o resultado de uma infecção que se alastra rapidamente e pode afetar vários órgãos, conforme o médico.

O artista está há quase duas semanas internado em estado grave em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Goiânia. Inicialmente, o sertanejo recebeu o diagnóstico de tromboembolia pulmonar.

