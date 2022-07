MBL entra na Justiça contra Manu Gavassi por cantora usar uma estrela em seu cenário durante show

Apoie o 247

247 - O grupo de direita “Movimento Brasil Livre (MBL)” acionou nesta segunda-feira (25) a Justiça contra a cantora Manu Gavassi por campanha eleitoral antecipada.

De acordo com o portal Yahoo, a decisão foi anunciada no perfil no Twitter do vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União), que assinou a petição judicial com Amanda Vettorazzo, também coordenadora do MBL.

A ação foi motivada por um show feito pela cantora em Natal (RN), no sábado. O evento teve a projeção de uma estrela branca sobre um fundo vermelho, em meio à apresentação de Manu Gavassi.

Em seu perfil no Instagram, que tem 15,4 milhões de seguidores, Manu Gavassi publicou uma sequência de fotos do show — entre elas, um registro em que aparece a estrela branca e o fundo vermelho. Na legenda, sem citar o nome de Lula, ela indicou que a manifestação representou, de fato, seu posicionamento político.

“Tendo um claro posicionamento político laço no cabelo e bom senso crítico com vocês”, escreveu a artista.

Ainda no início deste mês, o MBL também havia processado a cantora e ex-BBB Juliette pelo mesmo motivo.

