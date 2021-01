MC Fioti conta a história por trás do funk “Bum Bum Tam Tam” e diz que a vacina “é a cura da humanidade”

“As pessoas precisam parar de morrer”, diz o funkeiro de São Paulo, que ficou conhecido por ter criado o “hino” da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan. Ele também ironiza a fala de Bolsonaro de que a vacina transformaria as pessoas em “jacaré” edit

247 - Um hino para a vacina contra a Covid-19. Foi o que criou o fankeiro Leandro Aparecido Ferreira, 26, o MC Fioti, que surgiu de uma brincadeira nas redes sociais.

“Bum bum tam tam”, que virou fenômeno internacional após ser lançada em 2017 e se tornou o primeiro vídeo brasileiro no YouTube a registrar um bilhão de visualizações, em 2021 ganhou nova letra e foi produzida pelo Instituto Butantan, responsável pela CoronaVac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês SinoVac.

Algum internauta percebeu que o nome da entidade tem sonoridade semelhante ao título da música e compartilhou a coincidência. “Não sei quem viralizou isso”, disse Fioti à coluna da jornalista Mônica Bergamo sobre o meme que tomou força neste mês.

Depois disso, o funkeiro trabalhou no remix, cujo clipe, gravado com a participação de funcionários do instituto, foi ao ar neste sábado (23) e teve grande repercussão nas redes sociais.

Em meio à celeuma entre os que são contra e a favor tomar a vacina, Fioti diz que ela “é a cura da humanidade”. “Vamos nos conscientizar e tomar a vacina, valeu, rapaziadinha? Vamos voltar à nossa vida normal. Essa é a parada”, defende.

“O pessoal tem que tomar vergonha na cara. Se uma vacina vai me transformar em jacaré, eu diria para os cientistas criarem uma para eu ter superpoder. Me dá superpoder, já que é assim”, ironizou ainda, em referência à fala feita por Jair Bolsonaro. “Virar jacaré? Tá de brincadeira? Isso não é real, tá ligado?”.

