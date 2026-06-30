MEC Livros atinge marca de mais de 1 milhão de usuários cadastrados

247 - A plataforma MEC Livros ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários cadastrados desde seu lançamento, no início de abril. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), o serviço também contabiliza 593.387 empréstimos de livros digitais e disponibiliza gratuitamente mais de 25 mil títulos para qualquer pessoa com conta Gov.br.

Criado para ampliar o acesso à literatura, o aplicativo reúne obras de autores brasileiros e estrangeiros e busca incentivar o hábito da leitura, apoiar práticas pedagógicas e integrar novas tecnologias ao ensino. O catálogo inclui 1.834 obras em domínio público e, nos últimos 30 dias, registrou 355.912 usuários ativos. Além disso, 2.827 empréstimos tiveram o prazo renovado por 24.594 usuários.

O acervo foi organizado com foco na diversidade literária, cultural e linguística. A plataforma oferece recursos que permitem personalizar a leitura, enviar notificações automáticas e organizar os livros por categorias, facilitando a navegação. Entre os gêneros disponíveis estão romances, ficção, histórias em quadrinhos e literatura de cordel.

Livros mais procurados

Os cinco títulos mais lidos atualmente no MEC Livros são "Torto Arado", de Itamar Vieira Júnior, com 6.383 leituras; "Noites Brancas", de Fiódor Dostoiévski, com 6.006; "A Vegetariana", de Han Kang, com 4.459; "A Cabeça do Santo", de Socorro Acioli, com 3.862; e "Crime e Castigo", também de Fiódor Dostoiévski, com 2.472 leituras.

O catálogo também passou a oferecer obras em inglês e espanhol. Recentemente, foram incorporadas 7.832 novas publicações, incluindo clássicos da literatura de língua inglesa e títulos contemporâneos. Entre os autores disponíveis estão William Shakespeare, Virginia Woolf, George Orwell e Emily Brontë, em inglês, além de Gabriel García Márquez, Federico García Lorca e Teresa Orbegoso, em espanhol.

Com a atualização, a plataforma reúne 17.610 livros em português, 6.468 em inglês e 2.724 em espanhol, ampliando o acesso gratuito a obras de diferentes tradições literárias e culturais.

Como acessar a plataforma

O acesso ao MEC Livros pode ser feito pelo site ou pelo aplicativo da plataforma mediante login com a conta Gov.br. Na página inicial, os títulos aparecem organizados em categorias como "Em Alta", "Best-Sellers" e "Autores Clássicos Brasileiros". Ao selecionar uma obra, o usuário pode consultar o resumo em "Mais informações" e, em seguida, utilizar a opção "Emprestar e Ler" para iniciar a leitura.

O Ministério da Educação informa que o MEC Livros foi criado para democratizar o acesso aos livros, contribuir para a formação de estudantes, preservar o patrimônio literário e incorporar tecnologias ao processo educacional. Para ampliar o acervo, a pasta mantém parceria com a Fundação Biblioteca Nacional e negocia novas incorporações com instituições como a Academia Brasileira de Letras (ABL), a Edições Câmara, o Instituto Mojo e a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe). A plataforma também oferece recursos de acessibilidade, incluindo ajustes de fonte e contraste, suporte para pessoas com dislexia e compatibilidade com leitores de tela.