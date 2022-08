Michel Gherman explica por que não assiste Bolsonaro: ele se aproxima de Hitler

Apoie o 247

ICL

247 – O professor e escritor Michel Gherman, um dos principais estudiosos da ascensão do nazismo no Brasil, explicou, no twitter, por que não consegue assistir Jair Bolsonaro: a sua proximidade ideológica com Adolf Hitler. Confira:

Passou a ser lugar comum. Até setores das instituições judaicas pararam de me incomodar com a suposta "banalização da shoa". Passou a ser impossível negar. A segunda camada é pessoal.Bolsonaro é idêntico a um parente psicopata que tive. Misógino, racista e violento o tal parente — Michel Gherman (@michel_gherman) August 23, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao escutar bolonaro, vejo comportamento idêntico. O ódio às mulheres, as mentiras e a falta de empatia. Até s palavras e a forms de falar é a mesma do parente.Mas sinto não poder proteger minha filha da influência perversa. Por isso não posso ouvi-lo.E detesto quem ainda o apoia. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Michel Gherman (@michel_gherman) August 23, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.