Milton Nascimento inicia última turnê da carreira

247 - O cantor e compositor Milton Nascimento, 80 anos, inicia neste sábado (11) a última turnê de sua carreira, na Cidade das Artes, no Rio. O artista vendeu cerca de 100 mil ingressos para as doze datas brasileiras. A quantidade de bilhetes vendidos não inclui as datas extras, de 1º e 4 de novembro, em São Paulo, anunciadas posteriormente.

Questionado pelo Jornal Nacional por que pretende parar, o cantor afirmou que está "cansado". "Vou dar um tempo, mas só de fazer show. Compor, não. Eu quero continuar compondo, cantando, mas quero dar um tempo de fazer shows", disse.

O artista foi perguntado se ele enxerga a sua própria pessoa como um revolucionário a partir da música. "Não. Revolucionário, não. Mas eu quero ser um revolucionário".

O disco "Milagre dos Peixes", de 1973, teve oito das 11 canções censuradas, mas foi gravado sem letra.

O compositor também fará shows fora do Brasil - 10 na Europa, entre junho e julho, e quatro nos Estados Unidos, entre o final de setembro e outubro.

