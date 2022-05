Milton Nascimento lamenta ataques de Bolsonaro à democracia: "nunca vão silenciar nossas vozes ou nossa música"

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, um dos mais influentes músicos da MPB disse ficar triste com os ataques do presidente edit

Metrópoles - O cantor e compositor Milton Nascimento lamentou, em entrevista ao jornal britânico The Guardian, os ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao processo eleitoral brasileiro. “Me deixa tão triste”, comentou o artista ao ser questionado sobre as declarações do chefe do Executivo federal.

Milton Nascimento, que se despede dos palcos em 2022, aos 79 anos, também desaprovou o ataque do governo ao meio ambiente e às comunidades indígenas do Brasil. Segundo o Guardian, o desgosto pelo presidente ficou claro pela recusa do cantor em pronunciar o nome de Bolsonaro.

“Eles podem nos atacar… mas nunca vão silenciar nossas vozes ou nossa música”, disse Nascimento, que se despede de uma longa carreira de seis décadas.

