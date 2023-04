Ministério da Cultura assina acordo de cooperação audiovisual com Portugal

O acordo estabelece as bases para o lançamento de editais binacionais pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) e pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) edit

Agência Brasil - Integrando a comitiva do presidente Lula em Portugal, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, assinou neste sábado (22) um protocolo de cooperação junto com o ministro da Cultura português, Pedro Adão e Silva. O documento estabelece as bases para o lançamento de editais binacionais pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) e pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

“É uma oportunidade maravilhosa essa retomada da relação Brasil e Portugal e os dois encontros que tivemos com o ministro Pedro Adão e Silva trouxeram novidades como a intenção de fortalecer, renovar e ampliar a cooperação entre os dois países. Portugal é o nosso segundo maior parceiro no setor audiovisual”, afirmou a ministra logo depois de participar da XIII Cimeira Luso-Brasileira, no Centro Cultural de Belém.

O acordo contempla projetos de longa-metragem de ficção, animação e documentário, realizados em coprodução internacional entre produtoras brasileiras e portuguesas. A Ancine aportará recursos a projetos brasileiros e o ICA a projetos portugueses. As propostas serão selecionadas por uma comissão binacional.

“Vamos retomar o protagonismo do Brasil no cenário internacional, retomando e ampliando nossa participação. O Brasil já possui 12 acordos bilaterais de coprodução e participa de um acordo multilateral internacional. Mas nossa intenção no campo audiovisual é ampliar esse escopo, estreitando laços com diferentes países, aproximando mercados, compartilhando investimentos, narrativas e estéticas. A Comunidade de Países de Língua Portuguesa tem lugar estratégico nesse novo momento da nossa política interna e de diálogo cultural internacional”, disse Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do MinC, que acompanhou a agenda.

