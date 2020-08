Ministério da Economia propõe acabar com todas as meias-entradas

O Ministério da Economia defendeu que o governo acabe com todas as meias-entradas no País. A Agência Nacional do Cinema (Ancine) apontou que a venda de ingressos na categoria inteira era cerca de 30% em 2017, mas caiu para 21,6% no ano passado. O órgão abriu uma consulta pública sobre a obrigatoriedade legal da meia-entrada e seus impactos no mercado exibidor edit

247 - O Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, defendeu que o governo acabe com todas as meias-entradas no País. A participação do ingresso na categoria inteira nas receitas das redes de cinema cai há três anos, de acordo com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), que abriu uma consulta pública sobre a obrigatoriedade legal da meia-entrada e seus impactos no mercado exibidor.

Com base nas informações fornecidas pelas redes de cinema no Brasil, a Ancine apontou que a venda de ingressos na categoria inteira era cerca de 30% em 2017, mas caiu para 21,6% no ano passado. As informações foram publicadas pelo jornal o Estado de S.Paulo.

As meias são divididas em legais (permitidas por lei), cortesias, ou seja, bilhetes gratuitos, e promocionais, por meio de parcerias comerciais com operadoras de telecomunicações ou bancos, por exemplo.

De acordo com o ex-secretário de Política Econômica e presidente do Insper, Marcos Lisboa, a meia-entrada nos cinemas é uma distorção que se repete em vários setores, como no crédito, subsidiado para alguns setores, e no transporte público, gratuito para alguns grupos. Ele afirmou que, se o Estado quer dar benefícios, deve pagar pelo subsídio com recursos do orçamento.

O ex-dirigente afirmou, no entanto, que há outras formas de utilizar os recursos públicos do que custear entradas de cinema.

"O Brasil tem há muitos anos essa prática de criar distorções, em que se oferece preço diferente a um certo grupo. Esse custo tem de ser coberto, e o preço cheio acaba ficando muito maior. Se todo mundo paga meia, a meia vira entrada cheia", diz Lisboa. "Isso expulsa quem paga o preço cheio do mercado, e o preço tem de subir mais ainda. É um ciclo vicioso".

