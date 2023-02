Ministra da Cultura, Margareth Menezes desfila em carro alegórico da Mangueira na Sapucaí

Na Marquês de Sapucaí, Margareth se encontrou com Cláudio Castro, Eduardo Paes e Zeca Dirceu edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, desfilou na noite deste domingo (19) em um carro alegórico da Mangueira, na primeira noite de desfiles do Grupo Especial de escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Antes de ir para a avenida, ela compareceu ao camarote do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e brincou: "quando vamos cantar juntos?". Castro é autor de dois álbuns de música católica.

Em outro camarote, a ministra encontrou o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-RJ), e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

"Eu ontem (sábado) fui a Pernambuco. Também já estive em Salvador, minha terra. E hoje estou aqui no Rio. Este é o momento de a gente comemorar a volta do carnaval. É uma festa onde o povo brasileiro de todas as regiões se manifesta. Além de ser também um vetor econômico forte para o setor cultural", declarou Margareth.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.