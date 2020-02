Ministro de Bolsonaro ataca Caetano Veloso por vídeo sobre maconha

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, publicou no Twitter um vídeo de 2017 para atacar o cantor Caetano Veloso e sua esposa, Paula Lavigne, por defenderem a legalização da maconha. “Lugar de maconheiro não é na prisão”, afirmou ela. “Perdoai-os senhor! Eles não sabem nada sobre o que falam”, disse o ministro edit

247 - O ministro da Cidadania, Osmar Terra, publicou no Twitter um vídeo de 2017 para atacar o cantor Caetano Veloso e sua esposa, Paula Lavigne, por defenderem a legalização da maconha. As imagens mostram a produtora de cinema comentando sobre o uso da droga no Uruguai ao lado de um amigo.

“Com um baseado na mão, super legalizado, sem problema nenhum, coisa que a gente tem que fazer no Brasil”, afirmou a produtora, em referência ao cigarro de maconha que seu amigo fumava no País. “Lugar de maconheiro não é na prisão”, acrescentou.

“Perdoai-os senhor! Eles não sabem nada sobre o que falam”, escreveu o ministro.