Moro "merece enfrentar dificuldade" para se distanciar de Bolsonaro, diz Caetano Veloso sobre ex-juiz suspeito

247 - O cantor e compositor Caetano Veloso criticou, durante entrevista ao programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura nesta segunda-feira (20),a "onda da Lava Jato" e que o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "merece enfrentar dificuldade" para se distanciar da imagem de ter participado de governo Jair Bolsonaro.

"Ele tem dificuldade de desfazer agora, merece enfrentar essa dificuldade, é o mínimo [...] Eu já falava da Lava Jato com aquela falta de crítica que eu via na imprensa. Me parecia, de fato, já um tanto suspeito", disse Caetano, de acordo com o UOL.

Ainda segundo o músico, a Operação Lava Jato “foi se revelando muito tendenciosa. Respeito o tanto de dinheiro da Petrobras que foi devolvido aos cofres públicos, tudo bem. Mas houve também uma certa euforia da imprensa com relação à Lava Jato, que ainda permanece, de certa forma. A imprensa, naquela altura, foi um pouco passiva demais, e pouco crítica".

Na mesma entrevista, ao ser questionado pela jornalista Vera Magalhães sobre quem irá apoiar nas eleições presidenciais de 2022, o músico disse que “já está” com Lula.

