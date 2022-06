Morre a atriz Ilka Soares, aos 89 anos

Apoie o 247

247 - Morreu no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (18) a atriz Ilka Soares, de 89 anos. Ilka estava internada há dez dias em uma clínica na Zona Sul do Rio, onde fazia tratamento contra um câncer de pulmão.

Ilka estreou no cinema aos 17 anos, no filme Iracema, dirigido por Vittorio Cardineli. Foi casada com o ator Anselmo Duarte, com quem atuou nos filmes Maior que o Ódio (1951), de José Carlos Burle, Carnaval em Marte (1955), de Watson Macedo, e Depois eu Conto (1956).

A atriz também atuou em novelas: O Cafona (1971), Bandeira 2 (1971), O Bofe (1972), O Espigão (1974), Anjo Mau (primeira versão - 1976), Elas por elas (1982), Champagne (1983), Mandala (1987) e Rainha da Sucata (1990), entre outras.

As informações sobre o velório e sepultamento da atriz ainda não foram divulgadas pela família.

