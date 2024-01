Morre a atriz Jandira Martini, aos 78 anos

Apoie o 247

247 - Morreu aos 78 anos a atriz Jandira Martini, conforme anunciado por Marcos Caruso, um dos íntimos amigos da artista. A causa do óbito não foi divulgada, mas o jornal O Globo relatou que ela lutava contra um câncer de pulmão. Detalhes sobre o velório e sepultamento ainda não foram fornecidos.

Originária de Santos (SP), Jandira Martini iniciou sua carreira na televisão em 1966, aos 21 anos. Depois de desempenhar alguns papéis menores, ganhou destaque ao interpretar a antagonista Teodora Abdala na novela "Sassaricando" (TV Globo) em 1987, segundo o UOL.

A talentosa atriz participou também de outras produções televisivas, como "O Clone", "América", "Desejo Proibido", "Caminho das Índias", "Escrito nas Estrelas" e "Salve Jorge". Seu último trabalho na televisão foi na série "Viver do Riso", em 2018.

