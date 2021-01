Morre a atriz Mira Furlan, de "Lost" e "Babylon 5"

247 - A atriz croata Mira Furlan morreu, aos 65 anos. A causa do óbito não foi divulgada. A artista deixa um marido, o cineasta Goran Gajíc, e o filho do casal, Marko Lav Gajíc.

Ela ficou conhecida por seus papéis como Danielle Rousseau na série "Lost" e a alienígena Delenn em "Babylon 5".

A morte de Mira foi confirmada em seu Instagram, onde foi publicado um texto que tinha sido escrito pela atriz.

"Eu olho para as estrelas. É uma noite clara e a Via Láctea parece muito próxima. É para lá que vou em breve. 'Somos todos restos de estrelas', me lembro da fala da Delenn no roteiro do Joe. Não é uma perspectiva ruim. Eu não tenho medo. Enquanto isso, vou fechar os olhos e sentir a beleza ao meu redor. E vou respirar debaixo do céu cheio de estrelas. Respire. Expire. É isso", disse a publicação.

