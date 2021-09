Morre aos 76 anos João Carlos Assis Brasil, um dos maiores nomes do piano

Assis Brasil faleceu em Niterói, Rio de Janeiro, vítima de infarto. "Ele cumpriu sua missão por aqui e agora sua obra se eterniza", publicou a assessoria do músico. edit

247 - Morreu nesta segunda-feira (6) em Niterói, Rio de Janeiro, o pianista João Carlos de Assis Brasil, vítima de infarto.

"Comunicamos com profunda tristeza o falecimento hoje do nosso querido João Carlos Assis Brasil, em decorrência de um infarto na última sexta-feira. Ele cumpriu sua missão por aqui e agora sua obra se eterniza", escreveu a assessoria do músico.

O artista tinha 76 anos, era professor do Conservatório Brasileiro de Música, do Conservatório de Niterói e da Escola de Música Villa-Lobos.

A Escola de Música Villa-Lobos homenageou Assis Brasil via rede social:

