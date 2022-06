Morre aos 82 anos a atriz Marilu Bueno

Apoie o 247

247 - A atriz Marilu Bueno, de 82 anos, morreu nesta quarta-feira (22) no Rio de Janeiro. A artista estava internada em estado grave no Hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o fim de maio, após ter feito uma cirurgia no abdômen. Depois foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de complicações no pós-operatório.

O último papel da atriz na TV foi na novela "Salve-se quem puder", de 2020, como Dulce Sampaio. Ela também participou de séries como "Escolinha do Professor Raimundo", "Sítio do Picapau Amarelo" e "A Grande Família".

