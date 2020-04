Morre Bill Withers, autor de “Lean on me”, uma espécie de hino do combate ao coronavírus

Revista Fórum - O cantor e compositor americano de soul Bill Withers, morreu na segunda-feira (30), aos 81 anos de complicações cardíacas, segundo um comunicado só divulgado nesta sexta-feira pela família.

Vencedor de três prêmios Grammy, Withers entrou no Hall da Fama do Rock and Roll em 2015. Ele é autor de vários sucessos, entre eles “Ain’t no sunshine”, “Lovely day” e “Lean on me”. Esta última, por coincidência, voltou a ser executada em várias partes do planeta por conta da pandemia do coronavírus.

Várias versões com interpretações próprias da canção foram gravadas e disparadas nas redes por profissionais de saúde e artistas para ajudar os pacientes a superar os momentos difíceis. A canção e uma ode à amizade, que também foi cantada nas cerimônias de posse dos presidentes Barack Obama e Bill Clinton.

