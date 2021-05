Morre cantor e compositor Dominguinhos do Estácio aos 79 anos

247 - Dominguinhos do Estácio, cantor e compositor de samba-enredo, morreu na noite do último domingo (30), aos 79 anos. A informação foi confirmada pelas redes sociais.

Segundo reportagem da TV Cultura, ele estava internado em um hospital em Niterói desde o dia 11 de maio, quando foi submetido a uma cirurgia de emergência após sofrer uma hemorragia cerebral.Estácio começou a carreira na década de 1960 na Unidos de São Carlos, que em 1983 começou a se chamar Estácio de Sá.

Ele foi campeão do carnaval cinco vezes e interpretou canções premiadas, como, por exemplo, "Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós!", samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense, que foi campeã com a composição em 1989.

