Morre cineasta baiano Geraldo Sarno

247 - O cineasta baiano Geraldo Sarno morreu na noite desta terça-feira (22), aos 83 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa D'Or, onde Sarno estava internado em virtude de complicações da Covid-19. Sarno dirigiu mais de 15 filmes, entre eles "Viramundo" (1965) e "Sertânia" (2020), informa o G1.

Filho de imigrantes italianos, Sarno nasceu em Poções (BA) e ficou conhecido por abordar o movimento migratório nordestino, as religiões e culturas populares. Era amigo de Glauber Rocha desde a infância, com quem fazia projeções de cinema em casa.

"Viramundo" foi pioneiro ao trazer a nova imagem da classe operária brasileira, a do camponês de origem nordestina corrido da seca e da fome, e do surgimento de um sistema religioso neopentecostal, hoje hegemônico no Brasil.

O filme tem imagens da cidade em 1964 e foi lançado semanas antes do Golpe Militar.

