Morre David Richardson, roteirista de Os Simpsons, aos 65 anos

247 - Morreu nesta segunda-feira (18) aos 65 anos em decorrência de uma parada cardíaca o produtor e roteirista norte-americano David Richardson, que trabalhou em séries como "Os Simpsons", "Two and a Half Men" e "F is For Family".

Richardson deixa a mulher, Charleen, três filhos e dois netos.

A quinta temporada de "F is For Family", da Netflix, foi finalizada por Richardson antes de seu falecimento e estreia ainda em 2021.

