Morre Dusty Hill, baixista do ZZ Top, aos 72 anos

247 - Morreu na madrugada desta quarta-feira (28), aos 72 anos, em casa, no Texas, Estados Unidos, Dusty Hill, baixista do ZZ Top. na madrugada desta quarta-feira (28). O causa da morte não foi divulgada.

O ZZ Top, banda da qual Hill fez parte por mais de 50 anos, ficou conhecido pelas barbas imensas de dois de seus membros, Dusty Hill e o guitarrista e vocalista Billy Gibbons.

"Estamos tristes pela notícia de hoje de que nosso 'compadre', Dusty Hill, morreu enquanto dormia em sua casa em Houston, Texas", escreveram Billy Gibbons e Frank Beard, os membros remanescentes do grupo. "Nós, junto com as legiões de fãs do ZZ Top pelo mundo, vamos sentir falta de sua presença, sua boa natureza e seu compromisso duradouro em prover essa base monumental para o 'Top'. Vamos sentir muito a sua falta, amigo".

