Morre Fred White, baterista do Earth, Wind & Fire

247 - Baterista da banda Earth, Wind & Fire, Fred White, 67 anos, morreu nesse domingo (1).

A informação foi confirmada por Verdine White, irmão do músico, que também fazia parte da banda. "Nossa família está triste hoje com a perda de um incrível e talentoso membro da família, nosso amado irmão Frederick Eugene 'Freddie' White", postou ele no Instagram.

"Ele se junta aos nossos irmãos Maurice, Monte e Ronald no céu e agora toca bateria com os anjos!", lamentou ele.

O parente do músico não revelou a causa da morte de Fred.

