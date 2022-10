Morre Jerry Lee Lewis, pioneiro do rock 'n' roll, aos 87 anos

Apoie o 247

(Reuters) - O pioneiro do rock americano Jerry Lee Lewis, que estava dividido entre sua educação bíblica e seu desejo de fazer rock 'n' roll infernal com sucessos como "Great Balls of Fire" e "Whole Lotta Shakin ' Goin' On ", morreu aos 87 anos.

Lewis faleceu de causas naturais em sua casa em Desoto County, Mississippi, com sua esposa, Judith, ao seu lado, disse seu agente. O músico esteve doente nos últimos anos e sofreu um AVC em 2019.

Assim como a guitarra de Chuck Berry, o piano de Lewis foi essencial na formação do rock 'n' roll em meados da década de 1950. Ele fazia parte do deslumbrante grupo de talentos da Sun Records em Memphis, Tennessee, que incluía Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins e Roy Orbison. Lewis sobreviveu a todos eles.

Lewis, também conhecido pelo apelido de "The Killer", foi um dos primeiros artistas introduzidos no Rock 'n' Roll Hall of Fame em 1986 e foi tão influente que quando John Lennon o conheceu nos bastidores de um show em Los Angeles, o Beatle caiu de joelhos e beijou os pés de Lewis.

Lewis encheu seus álbuns não apenas com rock inovador, mas com gospel, country e rhythm and blues, como "Me and Bobby McGee" e "To Make Love Sweeter for You", enquanto ele enfrentava uma vida muitas vezes cheia de álcool, drogas e tragédia. . Sua música às vezes foi ofuscada por escândalos - incluindo seu casamento com sua prima de 13 anos, Myra, em 1957.

Em seu auge, ele se apresentou com ousadia, originalidade e um comportamento de palco lascivo de homem selvagem que emocionou seus jovens fãs tanto quanto agitou seus pais. Normalmente, Lewis chutava o banco do piano e batia no teclado com o pé enquanto seus longos cabelos loiros e ondulados caíam em seu rosto.

Segundo a lenda, Lewis uma vez ficou tão chateado por Chuck Berry ter sido escolhido para encerrar um show por causa dele que terminou seu set com um movimento difícil de superar - incendiar o piano e sair andando.

"Eu sou um filho da puta que toca piano, brincalhão e brincalhão", Lewis disse uma vez à revista Time em seu sotaque da Louisiana. "Um filho da puta malvado. Mas um grande filho da puta."

PRIMOS FAMOSOS

Lewis nasceu em 29 de setembro de 1935, em Ferriday, Louisiana, e cresceu pobre com dois primos também destinados à fama - o evangelista de televisão Jimmy Swaggart e o cantor country Mickey Gilley.

Ele se interessou pelo piano aos 4 anos e aos 10 já se esgueirava em casas de estrada para ouvir artistas de blues. Ele absorveu uma variedade de influências musicais, especialmente os discos de Jimmie Rodgers que pertenciam a seu pai, um fazendeiro que foi preso por contrabando.

A família de Lewis frequentou a igreja Assembléia de Deus e sua mãe garantiu que ele estivesse completamente informado sobre os males do álcool, honky-tonks e promiscuidade. Mas Lewis tinha a intenção de experimentá-los em primeira mão e começou a tocar piano em bares ainda adolescente. Sua mãe, chateada com a ideia de seu filho tocar a música do diabo, o enviou para uma faculdade bíblica no Texas.

Acabou sendo uma breve estadia, com Lewis supostamente sendo demitido da escola por tocar uma versão boogie-woogie de "My God Is Real" durante uma assembléia. O incidente mostrou a dicotomia com a qual Lewis teve que conviver.

"O homem é torturado", disse Myra Lewis à revista People. "Jerry Lee acha que Jerry Lee é muito mau para ser salvo."

Como o próprio Lewis disse uma vez: "Estou arrastando o público para o inferno comigo".

FAZENDO EM MEMPHIS

Lewis teve um filho e estava em seu segundo casamento antes de completar 20 anos, embora não tivesse se divorciado de sua primeira esposa. Ele estava determinado a ser músico e foi para Memphis.

Em 1957, ele gravou dois sucessos no topo das paradas da Sun - "Whole Lotta Shakin' Goin' On" e "Great Balls of Fire", que ele relutou em gravar porque considerava uma blasfêmia - que ajudaram a definir o início do rock 'n' ' lista. Lewis rapidamente seguiu com mais sucessos - "You Win Again", "Breathless" e "High School Confidential".

Sua carreira parou durante uma turnê de 1958 na Grã-Bretanha. Jornalistas descobriram que Lewis estava casado com Myra, filha de seu baixista, que não só tinha 13 anos, mas também era sua prima. A cobertura jornalística foi tão intensamente negativa que a turnê foi cancelada.

De volta aos Estados Unidos, a carreira de Lewis não foi revivida até que ele mudou de gênero e gravou sucessos country como "Another Place, Another Time", "What's Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me)" e "She Even Woke Eu para dizer adeus."

A sequência de sucessos de Lewis foi igualada apenas pelas tragédias em sua vida. Seu filho Steve Allen Lewis se afogou em 1962 e outro filho, Jerry Lee Jr., morreu em um acidente de carro em 1973 aos 19 anos.

Após o divórcio de Myra no início dos anos 1970, ele se casou com Jaren Pate em 1971, mas ela se afogou em 1982. Eles estavam separados há oito anos, mas não se divorciaram.

Após apenas alguns meses de casamento, sua próxima esposa, Shawn Michelle Stevens, foi encontrada morta por overdose de drogas em sua casa em 1983. Oito meses depois, ele iniciou outro casamento tempestuoso com a sexta esposa Kerrie McCarver, que durou 20 anos antes de se divorciarem e ele se casou com sua sétima esposa, Judith Brown, em 2012.

GOLPE

Em 1976, Lewis acidentalmente atirou em seu baixista e no mesmo ano foi preso bêbado do lado de fora da mansão de Presley em Graceland, em Memphis, com uma pistola carregada, exigindo ver Presley.

Lewis, que viveu grande parte de sua vida posterior em um rancho em Nesbit, Mississippi, também enfrentou batalhas caras com autoridades fiscais dos EUA, uma úlcera perfurada quase fatal e um vício em analgésicos que o levou à Clínica Betty Ford.

Em seus últimos anos, ele se estabeleceu, mas o biógrafo Rick Bragg lembrou ter entrevistado Lewis para seu livro de 2014 "Jerry Lee Lewis: Suas próprias palavras". Lewis mostrou a Bragg a pistola que ele mantinha debaixo do travesseiro em um quarto cheio de buracos de bala e uma faca Bowie presa na porta.

"Eu não acho que Jerry Lee Lewis teve que exagerar sua vida nem um pouco para torná-la interessante", disse Bragg ao Atlanta Constitution Journal. "Ele realmente fez Elvis chorar. Ele realmente entregou mais Cadillacs do que a maioria das pessoas comprou no estado do Mississippi."

As últimas gravações de Lewis incluíram convidados como Jimmy Page, Bruce Springsteen, Mick Jagger, Keith Richards, Neil Young, John Fogerty, Ringo Starr e outros roqueiros que ele influenciou.

Além da esposa Judith, Lewis deixa quatro filhos, uma irmã e muitos netos.

