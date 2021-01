Morre o jornalista e produtor artístico Raphael Acioli

247 - O jornalista e produtor cultural Raphael Acioli morreu nesse domingo (10), aos 36 anos, no Recife, depois de ser internado há mais de um mês no hospital Memorial São José, na capital, por causa de complicações renais. O velório de Raphael será realizado, nesta segunda-feira (11), a partir das 8h, no cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, região metropolitana. O sepultamento está marcado para as 14h.

De acordo com a jornalista Hígia Oliveira, amiga de Raphael, o produtor "foi internado, no fim de novembro, devido a complicações de um problema renal crônico". "Teve uma crise e foi para o Hospital Memorial São José. Fez o teste de covid-19 no início do internamento e deu negativo. Precisou fazer diálise. Depois, na UTI (unidade de terapia intensiva), realizou novamente o exame, que positivou. Ficou recuperado da covid-19 e foi para a UTI geral, mas não conseguiu restabelecer o quadro renal", disse.

Raphael era produtor artístico na Luan Produções, agenciando nomes como Wesley Safadão, Joelma Calypso e Luan Santana.

