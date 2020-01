Morre o poeta TT Catalão, um dos autores do programa Cultura Viva, do extinto MinC

Revista Fórum - O poeta Vanderlei dos Santos Catalão, o TT Catalão, morreu, na madrugada desta quinta-feira (2), por volta das 2h30. TT foi vítima de uma hepatite fulminante e insuficiência renal. O velório do jornalista acontecerá na sexta-feira, (3), a partir das 10h, na 508 Sul e o enterro está marcado para as 16h no cemitério Campo da Esperança.

Jornalista, letrista, músico e ativista cultural morava na capital federal desde 1972. Em 2010, assumiu a Secretaria de Programas e Políticas Culturais do Ministério da Cultura (MinC), auxiliando a implantação do Programa Cultura Viva como uma polícia de Estado, em 2014.

