Morre o vocalista da banda BokaLoka

247 - Vocalista do grupo de pagode BokaLoka, Renato Cesar Alves de Oliveira, conhecido como Renatinho, morreu nesta quinta-feira (5) após um infarto durante um show no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo empresário do cantor, Claudio Soares, à revista Quem. Renatinho tinha sofrido outro infarto há sete meses.

"É com imenso pesar que informamos o falecimento do cantor Renatinho Bokaloka. Ele foi internado às pressas na noite de ontem (04) devido ao início de infarto e foi conduzido ao Hospital Lourenço Jorge na Barra da Tijuca para medicação e alguns exames. O mesmo estava estável e foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras no início da tarde, onde veio a falecer. Renatinho sempre será lembrado como um dos grandes nomes do Pagode dos anos 90, fazendo história na música brasileira. O samba e pagode estão em luto. Em breve informaremos a data e local de velório e sepultamento", diz o comunicado

