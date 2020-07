Morre Peter Green, guitarrista e fundador do Fleetwood Mac

O guitarrista e fundador da banda de rock Fleetwood Mac, Peter Green, morreu neste sábado, 25, aos 73 anos, segundo a Associated Press, que foi informada pelos advogados do músico edit

247 - O guitarrista e fundador da banda de rock Fleetwood Mac, Peter Green, morreu neste sábado, 25, aos 73 anos, segundo a Associated Press, que foi informada pelos advogados do músico. Os advogados do escritório Swan Turton disse que Green morreu enquanto dormia.

Em 1998, o guitarrista foi introduzido ao Hall da Fama do Rock and Roll. Sua banda, Fleetwood Mac, foi uma das mais influentes do rock. Apesar de ser fundador, ele deixou a banda em 1970 quando estava lutando contra a esquizofrenia.

Green serviu de inspiração para muitos artistas. Com a notícia de seu morte, vários músicos foram às redes sociais elogiá-lo.

“Um artista que eu realmente amei e admirei ... Ele era um cantor de tirar o fôlego, guitarrista e compositor”, twittou David Coverdale, da banda britânica de rock Whitesnake.

“Deus abençoe o inefável Peter Green, um dos heróis pouco celebrados da integridade musical, inovação e espírito”, twittou o cantor Cat Stevens.

