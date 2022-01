Morre Sidney Poitier, 1º negro a receber o Oscar, em 1963, por "Uma Voz Nas Sombras"

Eugene Torchon-Newry, diretor-geral interino do Ministério das Relações Exteriores do país, confirmou a morte do ator edit

247 com Reuters - Sidney Poitier, que rompeu as barreiras raciais como o primeiro negro a ganhar o Oscar de melhor ator por seu papel em "Uma Voz nas Sombras" e inspirou toda uma geração durante o movimento pelos direitos civis, morreu aos 94 anos, informou uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores das Bahamas nesta sexta-feira.

Eugene Torchon-Newry, diretor-geral interino do Ministério das Relações Exteriores do país, confirmou a morte do astro.

Poitier criou um legado cinematográfico notável em um único ano com três filmes em 1967, numa época em que a segregação racial prevalecia em grande parte dos Estados Unidos.

Em "Adivinhe Quem Vem para Jantar" ele interpretou um homem negro com uma noiva branca e "No Calor da Noite" ele era Virgil Tibbs, um policial negro enfrentando o racismo durante uma investigação de assassinato. Ele também interpretou um professor em uma escola rígida de Londres naquele ano em "Ao Mestre com Carinho".

Poitier ganhou seu Oscar de melhor ator por "Uma Voz nas Sombras" em 1963, interpretando um faz-tudo que ajuda freiras alemãs a construir uma capela no deserto. Cinco anos antes, Poitier havia sido o primeiro negro indicado ao Oscar de melhor ator por seu papel em "Acorrentados".

Seu personagem Tibbs de "No Calor da Noite" foi imortalizado em duas sequências --"Noite sem Fim", em 1970, e "A Organização", em 1971-- e se tornou base para a série de televisão homônima, estrelada por Carroll O'Connor e Howard Rollins.

Poitier nasceu em Miami em 20 de fevereiro de 1927 e foi criado em uma fazenda de tomate nas Bahamas, tendo apenas um ano de escolaridade formal. Ele lutou contra a pobreza, o analfabetismo e o preconceito para se tornar um dos primeiros atores negros a ser conhecido e aceito em papéis importantes pelo grande público.

Como diretor, Poitier trabalhou com seu amigo Harry Belafonte e Bill Cosby em "Aconteceu num Sábado", de 1974, e Richard Pryor e Gene Wilder em "Loucos de Dar Nó", de 1980.

Artistas de diversas gerações e excutivos da indústria cinematográfica usaram as redes saociais para lamentar a morte do ator. Veja alguma das manifestações.

Whoopi Goldberg, atriz

"Se você quisesse o céu, eu escreveria no céu em letras que chegariam a trezentos metros de altura. Para o senhor com amor. Sir Sidney Poitier R.I.P. Ele nos mostrou como alcançar as estrelas. Minhas condolências à família dele e a todos nós também".

Jeffrey Wright, ator

"Sidney Poitier. Que ator marcante. Único. Que homem lindo, gracioso, caloroso e genuinamente real. RIP, Sir. Com amor."

Tyler Perry, ator

"Por volta dessa época, no ano passado, Cicely Tyson estava lançando seu livro e promovendo-o. Eu não tinha ideia de que ela faleceria logo em seguida. Agora, acordo nesta manhã com um telefonema de que Sidney Poitier faleceu... tudo que posso dizer é que meu coração se partiu em outro lugar. A graça e a classe que este homem demonstrou ao longo de toda a sua vida, o exemplo que me deu, não só como negro mas como ser humano, nunca será esquecido. Não há homem neste negócio que tenha sido mais uma estrela guia para mim do que Sidney Poitier. Nunca vou me esquecer de convidar ele e Cicely para voar para a África do Sul comigo. Sendo egoísta, eu queria mantê-los cativos pelas horas de viagem enquanto eu literalmente me sentava a seus pés e ouvia sua sabedoria e experiências. Foi uma mudança de vida. Tudo o que posso dizer é obrigado por sua vida, obrigado por seu exemplo e obrigado por seu presente incrível. Mas, acima de tudo, obrigado por estar disposto a compartilhar VOCÊ para nos tornar melhores".

George Takei, ator

"Sidney Poitier, o primeiro negro a ganhar um Oscar, morreu aos 94 anos. A estrela de 'Adivinhe quem vem para o jantar' e 'Lírios do Campo', pelo qual ganhou Melhor Ator, foi um pioneiro que o fará ter a morte lamentada por tantos por quem ele abriu as portas de Hollywood".

Colman Domingo, ator

"Até que eu possa elogiá-lo apropriadamente mais tarde. Coração partido. Eu existo por causa dele. Ele abriu o caminho para atores como eu. Sou eternamente grato".

Piers Morgan, apresentador

"RIP Sidney Poitier, 94. Quando ele respondeu a um anúncio de atores, como um jovem analfabeto, o dono do teatro zombou: ‘Vai ser um lavador de pratos’. Sidney já era lavador de pratos. Ferido pela zombaria, ele jurou provar que estava errado. Ele se tornou o primeiro negro a ganhar o Oscar de Melhor Ator. .

Robert Iger, executivo

"Sidney Poitier, antigo membro do conselho da Disney, foi o homem mais digno que já conheci. Imponente, gentil, apaixonado, ousado... totalmente especial".

