Morte de Erasmo Carlos gera comoção nas redes sociais

247 - A morte do cantor e compositor Erasmo Carlos, que faleceu nesta terça-feira (2) aos 81 anos, no Rio de Janeiro, causou forte comoção nas redes sociais. Políticos, artistas e fãs usaram as redes sociais para lamentar o falecimento de um dos maiores ícones da Jovem Guarda e da Música Popular Brasileira.

Veja a repercussão da morte do artista nas redes sociais.

Que dor!

O Brasil perde mais um grande nome da música. Erasmo Carlos, cantor e compositor, morreu hoje no Rio de Janeiro. Que seu legado seja lembrado em arte e celebrado na nossa cultura. Todo amor para a família, amigos e fãs! November 22, 2022

Perdemos hoje um dos gigantes da música brasileira. Vá em paz, Erasmo Carlos. Que Deus conforte a família e os amigos. pic.twitter.com/K0mKIlYqZZ — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) November 22, 2022

Muito triste a notícia do falecimento de Erasmo Carlos.



Foi um grande vascaíno e autor do melhor disco de rock da história do Brasil (Carlos, Erasmo de 1971)



Que Deus console os amigos e familiares 🙏🏼 pic.twitter.com/l3NBvLFOCb — Arena Cruzmaltina 🇧🇷 (@are_cruzmaltina) November 22, 2022

Mais um ícone que se vai. Adeus, Erasmo Carlos, você foi gigante. O hospital no Rio onde ele estava internado não divulgou ainda a causa da morte. November 22, 2022

Erasmo Carlos um dos mais prolíficos artista brasileiro vai deixar muita saudade.

Rip Tremendão! pic.twitter.com/NGBBkL3RvN — Alberto Cantalice (@albertocantalic) November 22, 2022

Que tristeza! Erasmo Carlos, o nosso querido Tremendão, morreu hoje no Rio de Janeiro. A música perde um gigante! Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs. — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) November 22, 2022

Erasmo Carlos, outra grande perda do dia. Fez sucesso desde os anos 60 e sempre foi um grande ídolo do povo brasileiro. Obrigado Erasmo! — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) November 22, 2022

Deus acolha Erasmo Carlos em sua infinita Graça 🖤 — Eduardo Moreira (@eduardomoreira) November 22, 2022

Que tristeza! Mais um grande ícone da música popular brasileira se foi hoje. Vá em paz, Erasmo Carlos! Que Deus conforte os familiares, amigos e fãs nesse momento tão difícil. pic.twitter.com/BqsiyBLFYx — Marília Arraes (@MariliaArraes) November 22, 2022

