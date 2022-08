"Morte de Jô Soares deixa um vazio irreparável na nossa cultura", afirma Mercadante

Jô "teve a coragem de estar do lado certo da história", destaca o ex-ministro sobre as posições políticas do apresentador e humorista edit

247 - O ex-ministro e presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, emitiu nota de pesar nesta sexta-feira (5) pela morte de Jô Soares, um dos mais completos artistas e entrevistadores da história do país.

"O Brasil perdeu um enorme talento. A morte de Jô Soares deixa um vazio irreparável na nossa cultura, não só pelo talento único, mas também pelo humor inteligente, versátil e criativo dele", afirma Mercadante.

O ex-ministro lembra de sua amizade com Jô e das corretas posições políticas do apresentador. "Estive inúmeras vezes no programa do Jô, desde o SBT e depois na Globo. Ao longo da minha vida pública, desenvolvi uma relação de respeito e de amizade com ele. Em 2002, o Jô apoiou publicamente minha candidatura ao Senado. Mais recentemente, teve a coragem de estar do lado certo da história e denunciou o golpe contra a presidenta Dilma e publicou cartas abertas à Bolsonaro, nas quais, com a inteligência habitual, expôs toda a precariedade do atual mandatário do país".

"Neste momento de dor, deixo minha solidariedade e abraço fraterno a todos os familiares, amigos e fãs do Jô", finaliza.

