Motivação de assassinato de cantor sertanejo é revelado

247 - A investigação da Polícia Civil do Amazonas concluiu que o cantor Igor Moreira, assassinado com mais de 20 tiros no último dia 4, em Manaus (AM), foi morto por engano. Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, dois homens já foram presos por suspeita de envolvimento no crime que tirou a vida do sertanejo, aos 29 anos.

Em depoimento, eles assumiram que receberam o serviço de um traficante para matar um desafeto do criminoso, mas, após atirarem em Igor, foram comunicados que tratavam da pessoa errada.

"Os indivíduos que prendemos informaram que foram contratados para fazer essa missão. Eles contaram que não sabiam quem era o alvo, mas que tinham a missão de matá-lo. No entanto, eles foram avisados que mataram a pessoa errada. Era para matar desafeto de facção rival, mas assassinaram uma pessoa inocente", afirmou o delegado Danniel Antony, responsável pelo caso ao portal G1.

