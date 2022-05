MP investiga show de Gusttavo Lima por R$ 800 mil em Roraima

Apoie o 247

Metrópoles - O Ministério Público de Roraima (MPRR) investiga a contratação do cantor Gusttavo Lima pela prefeitura de São Luiz por R$ 800 mil. O órgão solicita, por meio da Promotoria de São Luiz, informações do município sobre como os recursos foram arrecadados e também se haverá retorno para os moradores.

Em nota enviada ao portal G1, James Batista (Solidariedade), prefeito da cidade, afirmou que não brinca com dinheiro público. Ele ainda alega que “o evento trará receitas diretas para as contas do município que permitirão o pagamento de todas as despesas”.

São Luiz tem um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 147,6 milhões, o segundo mais baixo do estado. Além disso, a cidade tem população estimada em cerca de 8 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

