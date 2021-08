MP pede que TCU investigue repasse de R$ 3,1 milhões do governo Bolsonaro à TV Record

247 - O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) para investigar o repasse de R$ 3,1 milhões do governo federal para a TV Record, feito no dia 6, por meio do Instituto Ressoar. De acordo com o TCU, o dinheiro destinado à preservação e à digitalização do acervo da Record que tem 55 anos saiu do Fundo Nacional de Cultura. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O procurador-geral Lucas Rocha Furtado questionou se o pagamento é de interesse público e pediu medidas cabíveis em caso de comprovação de uso indevido de recursos públicos. No pedido redigido, ele disse que o acervo "já estaria digitalizado".

