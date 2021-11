Mujica recomenda 'Marighella': "agora que acabou a censura, recomendamos a vocês que assistam"

O filme de Wagner Moura é de 2017 e finalmente estreou no Brasil após ter sido adiado por duas vezes desde 2019 diante da censura imposta pela Ancine sob o controle do governo de Jair Bolsonaro edit

247 - O ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica recomendou, no Instagram, o filme “Marighella”, estreia de Wagner Moura como diretor. O uruguaio recebeu de presente do diretor a biografia "Marighella - o Guerrilheiro Que Incendiou o Mundo", de Mário Magalhães.

"Saiba que você é um grande exemplo para os que seguem lutando aqui no Brasil", diz o diretor do longa em bilhete enviado para Mujica.

O filme, de 2017, finalmente estreou no Brasil após ter sido adiado por duas vezes desde 2019 diante da censura imposta pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) sob o controle do governo de Jair Bolsonaro.

No Instagram, Mujica escreveu: "Agora que acabou a censura, recomendamos a vocês que assistam [ao filme]!". Nos dois dias de pré-estreia, "Marighella" fez 20 mil espectadores em 160 salas pelo Brasil.

