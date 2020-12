Mulher-Maravilha 1984 estreia como a grande esperança do cinema em 2020

Metrópoles - Após diversos adiamentos, Mulher-Maravilha 1984, enfim, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (17/12). Novo longa da heroína da DC Comics chega com a expectativa de se tornar o grande (e talvez único) blockbuster de herói em 2020.

Faltando praticamente duas semanas para o fim do ano, o filme protagonizado por Gal Gadot chega aos cinemas como a grande estreia do gênero que fez tanto sucesso nos últimos anos – veja a crítica do Metrópoles. O longa chega às telonas como uma das principais tentativas de cativar o retorno do público aos cinemas.

