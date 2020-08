Mulheres relatam abuso sexual por produtor brasileiro de cinema

247 - Várias mulheres afirmaram terem sofrido abuso sexual por parte do produtor de cinema brasileiro e curador de festivais internacionais Gustavo Beck. Uma reportagem do Intercept Brasil disse ter recebido relatos de 18 vítimas em seis países.

As denúncias ganharam força no dia 13 de maio, depois que uma das vítimas, Cat de Almeida, publicou um relato de agressão no Facebook. O caso dela aconteceu em 2017, em Buenos Aires, aos 24 anos. Ela estava na casa do curador e afirmou ter sido agarrada pelo cabelo. Também recebeu uma mordida na cabeça.

"Desde que entramos [no apartamento], o contato passou a ser insistentemente físico, e eu dizia 'isso não vai acontecer'", contou. "Até que ele agarrou meu cabelo e me deu uma mordida na parte de trás da cabeça. Eu fui para a porta, ele bloqueou a minha passagem e me empurrou. Então, abaixou as minhas calças e as dele", acrescentou.

Beck é considerado referência da América Latina em eventos internacionais. Atualmente, ele mora em Portugal e até o ano passado trabalhava como programador convidado do Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, na Holanda. Também atuava como curador nos festivais Viennale, na Áustria, e Bafici, na Argentina.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.