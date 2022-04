Multidão grita nome de Lula em apresentação de Emicida (vídeo)

"Olê, olê, olê, olá. Lula, Lula", gritou a plateia durante show do rapper no Rio de Janeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma multidão manifestou, nessa sexta-feira (1), apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o show do rapper Emicida no Circo Voador, Rio de Janeiro.

"Olê, olê, olê, olá. Lula, Lula", gritou a plateia.

O cantor já havia mandado Jair Bolsonaro "tomar no c*", durante um show no Lollapalooza, no dia 26 deste mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-presidente lidera todas as pesquisas eleitorais. De acordo com o levantamento PoderData, divulgado na quarta-feira (30), Lula tem 41% dos votos, contra 32% de Jair Bolsonaro (PL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na terceira posição ficou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CIRCO VOADOR GRITANDO LULAAAAAAAA! pic.twitter.com/kCrq95NgGj — Rene Silva 🎲🏁 (@eurenesilva) April 2, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE