Município contratou show de Gusttavo Lima por R$ 704 mil e prefeita diz que realiza "sonho"

247 - O município de Teolândia (BA) gastará R$ 1,2 milhão para bancar uma festa com artistas. São R$ 704 mil apenas com o cachê de Gusttavo Lima. A prefeita da cidade, Maria Baitinga de Santana (PP), conhecida como Rosa, disse que o sonho dela é conhecer o cantor sertanejo. A cidade sofre com os transtornos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a região do sul da Bahia em dezembro passado.

"Gente, eu sempre tive um sonho, gosto demais, e vamos para a Festa da Banana de 2022 com o nosso embaixador… Quem é, gente? Gusttavo Lima! Gusttavo Lima, minha gente, com a fé em Deus", afirmou a prefeita ao anunciar a contratação, em junho do ano passado, durante uma transmissão nas redes sociais para premiação do Rei e da Rainha da Festa da Banana 2022, atrações que fazem parte do evento. O relato dela foi publicado nesta quarta-feira (1) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O evento será bancado prefeitura e por patrocinadores. A prefeitura não informou a fonte do dinheiro para pagar os artistas. Levando em conta o valor gasto com as apresentações, é como se cada um dos 15 mil moradores da cidade gastasse R$ 80,28 só com os artistas.

Outro lado

A prefeita confirmou a contratação e o motivo pela escolha. "Porque gosta, o pessoal daqui gosta muito dele", disse a prefeitura.

A gestora não respondeu se o dinheiro é próprio ou de outra fonte, como transferência federal ou emenda parlamentar, mas declarou que a festa tem "vários patrocinadores" porque a prefeitura sozinha não consegue bancar o evento. "Teolândia não está nessa confusão, não", afirmou,.

A prefeita disse não falta dinheiro para o combate aos efeitos da chuvas. “Não está faltando, não, graças a Deus.”

Outros contratos

A Justiça investiga contratos para shows de Gusttavo Lima em três estados. Na cidade de São Luiz, Sul de Roraima, o artista teve um show marcado para dezembro, no valor de R$ 800 mil. Com apenas dois hotéis, o município tem um PIB de R$ 147,6 milhões, o segundo mais baixo do estado.

No estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público investiga a contratação do cantor para um show em Magé por R$ 1 milhão. A cidade fica a 100 quilômetros da capital fluminense.

Em Minas, a prefeitura de Conceição do Mato Dentro, região central do estado, havia contratado um show do cantor Gustavvo Lima por R$ 1,2 milhão. A cidade, que desviou dinheiro para o gasto com a apresentação do artista, cancelou o evento após denúncias de irregularidades. O município tem 38% da população em situação de pobreza.

O presidenciável André Janones (Avante) destinou R$ 1,9 milhão, por meio de uma emenda parlamentar, para bancar uma festa em Ituiutaba (MG), marcada para acontecer entre 15 e 25 de setembro. O parlamentar é suspeito de rachadinha no gabinete dele.

