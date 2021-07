Museu da Língua Portuguesa será reaberto ao público em 1º de agosto, seis anos após incêndio

O museu foi transformado em um espaço interativo, com novos conteúdos e tecnologias para os visitantes edit

247 - O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, será reaberto no próximo domingo (1º), após seis anos de restauração na parte do prédio atingida por um incêndio. A reinauguração oficial ocorrerá no dia 31 de julho, um dia antes da abertura ao público.

O museu foi transformado em um espaço interativo, com novos conteúdos e tecnologias para os visitantes.

A ideia, segundo Isa Grinspum Ferraz, uma das curadoras da exposição permanente, "é propôr um espaço de diálogo, um espaço de reflexão e de descoberta de toda essa potência da língua portuguesa. Afinal, o que é que é e o que pode essa língua portuguesa? Parafraseando Caetano Veloso".

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse estar animado com a reabertura do museu: "Não há lugar melhor para se ter o Museu da Língua Portuguesa na cidade que é o espelho, que é o retrato do seu país, da sua língua e da sua memória".

