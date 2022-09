Museu do Ipiranga é reinaugurado oficialmente para autoridades e patrocinadores

De acordo com o secretário da Cultura do estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, o governo Jair Bolsonaro (PL) "foi negligente em relação ao bicentenário da Independência" edit

247 - O Museu do Ipiranga foi reinaugurado para convidados na noite desta terça-feira (6), em cerimônia oficial. O local estava fechado há nove anos e estava passando por reformas. A reabertura faz parte das comemorações do Bicentenário de Independência do Brasil, que terá eventos durante toda a semana em São Paulo. De acordo com o secretário da Cultura do estado, Sérgio Sá Leitão, o governo Jair Bolsonaro (PL) "foi negligente em relação ao bicentenário da Independência". As informações foram publicadas nesta terça-feira (6) pelo portal G1.

"Nós aqui estamos entregando o único legado do bicentenário, que é o restauro e a ampliação do Museu do Ipiranga, e estamos entregando a única programação cultural consistente, aberta ao público, relativa a esse assunto", disse. "É uma pena porque foi uma oportunidade perdida. A independência não é de São Paulo, é a independência do Brasil", acrescentou.

A plateia era composta majoritariamente por convidados do governo de São Paulo e das 34 empresas patrocinadoras da reforma.

Também foram ao evento o secretário de Governo, Marcos Penido, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), o ministro do Turismo, Carlos Alberto Gomes de Brito, e o príncipe Dom João de Orleans e Bragança, representando a família real.

A reabertura contou com discursos das autoridades e apresentação da Orquestra Sinfônica da USP. Os convidados puderam fazer uma visita guiada pelo novo museu, que teve a área total ampliada de 6.400m² para cerca de 13.400m².

