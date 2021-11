Museu Nacional inicia reconstrução três anos após incêndio

Já aconteceram atrasos no cronograma, com entraves nas licitações e na obtenção de verbas e, principalmente, com a pandemia edit

247 - Mais de três anos depois do incêndio, o Museu Nacional começou a ser reerguido. A ideia inicial é terminar a parte externa até 7 de setembro de 2022, para sediar as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Mas já aconteceram atrasos no cronograma, com entraves nas licitações e na obtenção de verbas e, principalmente, com a pandemia.

Inicialmente, a previsão era iniciar a reforma em 2019, quando o acidente completou um ano. O interior do edifício, que agora tem um projeto pronto, deve ficar ao menos para 2026. Os relatos foram publicados pelo jornal Folha de S.Paulo.

"É uma emoção muito grande o início dessa obra, para todos nós que lutamos tanto, sofremos tanto", discursou Alexander Kellner, diretor do museu, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

"Hoje nós damos o pontapé inicial para virar a página de uma das maiores tragédias que aconteceram no campo científico e cultural do nosso país", complementou.

