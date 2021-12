Músico João Gordo declara apoio à eleição de Lula

Apoie o 247

247 - O músico João Gordo, líder da banda punk Ratos de Porão, declarou seu apoio à eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

Em publicação no Instagram, João Gordo falou sobre as dificuldades de 2021 e criticou Jair Bolsonaro, deixando claro que seu voto no próximo ano será de Lula.

"[Vai tomar no] ‘cool’, acaba logo ano [maldito]. Ano da mentira, da morte, da destruição. Desejo para todos um feliz fora Bozo. Assumindo aqui que [em] 2022 contra os faxos vou de Lula e fodaze", escreveu o músico. O post ainda foi completado com a hashtag Fora Bolsonaro Genocida.

