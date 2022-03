Na cobertura do Lollapalooza, Titi Müller fica no canto da tela para mostrar faixa ‘fora Bolsonaro’ (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um vídeo de Titi Müller na cobertura do Lollapalooza circulou intensamente nesta sexta-feira e sábado nas redes sociais por mostrar a apresentadora no canto da tela no momento em que uma faixa com os dizeres “fora Bolsonaro” era exibido por alguém da plateia.

Em sua conta no Twitter, ela postou uma mensagem dizendo estar de olho nos jovens que estão “compartilhando isso, gritando FORA BOZO e ainda não tirou o título”. Em 2019, a apresentadora viralizou depois que abriu o microfone para o público gritar “ei Bolsonaro vai tomar no c*”.

O festival de música pop e rock que acontece neste final de semana em São Paulo tem sido palco de diversas manifestações políticas de artistas durante os shows, como Pabllo Vittar , que estimulou gritos contra Jair Bolsonaro e exibiu uma toalha de banho com a imagem de Lula, e Emicida , que mandou Bolsonaro “tomar no c*” e também fez um apelo para que os jovens tirem o título de eleitor.

Apesar de as manifestações dos artistas serem espontâneas e o Lollapalooza ser um evento cultural internacional, Bolsonaro foi ao TSE por suposta propaganda eleitoral antecipada contra o festival e contra Pabllo Vittar.

Aliás tô aqui assim ó 👀 em vc que está compartilhado isso, gritando FORA BOZO e ainda não tirou o título 🆘 https://t.co/hswJSB5QGn
March 26, 2022

