Na Globo, Adnet faz sátira das entrevistas de Bolsonaro na saída do Alvorada

O humorista Marcelo Adnet, em programa da Rede Globo, ironizou as já tradicionais entrevistas polêmicas dadas por Jair Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada pela manhã. Adnet faz piada com os seguidores de Bolsonaro sempre presentes nas coletivas e "brinca" com o linchamento a jornalistas. "Está encerrada a entrevista. Xinga ele aí", diz o personagem que representa Bolsonaro edit

247 - No programa Fora de Hora. da Rede Globo, o humorista Marcelo Adnet fez sátira com as já tradicionais entrevistas coletivas concedidas por Jair Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada pela manhã.

"Aí, o Guedes e a empregada caem do prédio. Quem se salva? O Guedes, porque pobre não voa", diz o personagem que representa Bolsonaro em alusão à fala preconceituosa de Paulo Guedes contra as empregadas domésticas.

Adnet também encenou os ataques de Bolsonaro à imprensa e ironizou a presença dos seguidores de Bolsonaro todas as manhãs nas coletivas. "Presidente, que experiência o Brasil tem com quarentena?", pergunta um jornalista. "Olha, é impressionante as perguntas idiotas que vocês fazem. Essa extrema imprensa insiste com essa pergunta. É ou não é?", questiona o personagem de Adnet aos cidadãos.

"Impressionante, você tem cara de burro, com essas orelhas de burro. Baitola. Mas eu vou responder a você, tá ok? Nós temos uma grande experiência em quarentena nisso aí. Essas pessoas aqui [apontando para os cidadãos] estão em quarentena aí, nesse cercadinho aí desde que eu me elegi, tá ok? E elas concordam com tudo que eu falo, é ou não é?", diz Adnet.

"Isso não seria cárcere privado, presidente?", questiona um jornalista. O personagem de Adnet responde falando aos seus seguidores: "está encerrada a entrevista. Xinga ele aí", evidenciando o linchamento a jornalistas insuflado por Bolsonaro.