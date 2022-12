Na Globo, Lulu Santos pede ao novo governo secretaria LGBTQIA+ e Dino e Silvio Almeida respondem: "já está criada"

Apoie o 247

ICL

247 - Após a apresentação da cantora Makem na semifinal de "The Voice Brasil", reality show musical da TV Globo, o cantor Lulu Santos pediu que o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), crie uma secretaria LGBTQIA+.

"Eu queria lembrar ao novo ministro da Justiça que nosso país segue sendo o que mais mata pessoas LGBTQIA+. E que talvez nesse novo Ministério da Justiça coubesse uma secretaria para cuidar desse assunto", afirmou o artista na noite desta terça-feira (27).

Dino, então, disse no Twitter que dialogará com o futuro ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, para garantir políticas voltadas para o público LGBTQIA+. "Concordo com a proposta de Lulu Santos, apresentada no The Voice. Vou dialogar com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a fim de que façamos um trabalho conjunto".

Almeida, em seguida, também respondeu, lembrando que a secretaria pedida por Lulu já foi criada. "A secretaria LGBTQIA+ já está criada e consta no novo organograma do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, querido Lulu Santos. Eu e o ministro Flávio Dino estamos absolutamente compromissados com a preservação da vida e da dignidade das pessoas LGBTQIA+".

Lulu Santos também usou o Twitter para agradecer. "Obrigado caro ministro! Contamos com vocês!".

A secretaria LGBTQIA+ já está criada e consta no novo organograma do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, querido @LuluSantos

Eu e o Ministro @FlavioDino estamos absolutamente compromissados com a preservação da vida e da dignidade das pessoas LGBTQIA+ ✊🏿🏳️‍🌈 — Silvio Almeida (@silviolual) December 28, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.