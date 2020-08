Na GloboPlay, Caetano Veloso critica governo Bolsonaro e web aplaude

“O Brasil não tem ministro da saúde, e tem um ministro do meio ambiente que não está preocupado com o meio ambiente", disse o cantor em live na GloboPlay edit

247 - Em live transmitida pela GloboPlay nesta sexta-feira (7), o cantor Caetano Veloso criticou o governo Jair Bolsonaro pelo caos que se instaurou no País com a pandemia de coronavírus. Na internet, o público aplaudiu a manifestação do artista.

Caetano destacou que o Brasil passa pela pandemia sem um ministro da Saúde e apontou o descaso do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com sua própria pasta.

“O Brasil não tem ministro da saúde, e tem um ministro do meio ambiente que não está preocupado com o meio ambiente. É uma situação muito grave que estamos enfrentando”, disse Caetano Veloso.

