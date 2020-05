'Não dá pra digerir isso. Eu vomito', diz atriz Leticia Colin sobre entrevista de Regina

247 - A atriz da Rede Globo, Letícia Colin, que está no ar como Leopoldina na reprise da novela Novo Mundo, usou as redes sociais para criticar as declarações de Regina Duarte, secretária Nacional de Cultura do governo Bolsonaro.

A atriz disse que quase passou mal ao assistir a entrevista e afirmou que Regina não representa a cultura brasileira.

“Não consigo…nem…escrever…desde ontem! Asfixiando mesmo sem Covid. Ainda. Meu coração está estraçalhado. Famílias trucidadas e o fascismo vestido de ‘cor-de-rosa-Damares’ rindo da cara da gente? O que é isso, meu Deus?! Falas são ações”, afirmou a atriz.

Regina Duarte minimizou a tortura e as mortes causadas pelo regime militar e ainda cantarolou "Pra Frente Brasil", um dos hinos da Copa do Mundo de 1970, que virou campanha da ditadura na época.

"Meus amigos próximos e eu estaríamos sendo torturados na ditadura... Regina estaria rindo de mim!!!", acrescentou.

